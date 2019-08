Czarzasty: Kuchciński poda się do dymisji w tym tygodniu

Ponad sto lotów marszałka Marka Kuchcińskiego, finansowanych z budżetu państwa, to jeden z najgorętszych politycznych tematów tego lata. Z każdym dniem dziennikarze odkrywają nowe informacje na ten temat. Radio Zet dotarło do danych, według których razem z politykiem PiS latali członkowie jego rodziny. Onet oszacował, że tylko w ostatnich dwóch latach generowało to koszty rzędu czterech milionów złotych. Sprawę w programie „Graffiti” skomentował także Włodzimierz Czarzasty.

– Skandal, po prostu skandal. Arogancja władzy. Moim zdaniem Kuchciński poda się do dymisji w tym tygodniu. Człowiek, który coś dostaje i nie płaci od tego podatku, generalnie rzecz biorąc jest złodziejem – mówił szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Bardzo nieuczciwy, arogancki, wierzący w to, że ponieważ jest marszałkiem Polski, wszystko mu wolno. Marnie skończy, moim zdaniem już skończył. Jeżeli PiS go nie zmusi do ustąpienia w tym tygodniu, zacznie tracić – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Piotrem Witwickim w „Graffiti” Polsat News. – Kaczyński nie lubi tracić, myślę więc, że ten tydzień będzie kresem marszałka – dodał.