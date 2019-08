Wybito szybę w biurze posłanki PiS we Włocławku. Nie był to pierwszy raz?

Okno w biurze posłanki Borowiak wybito najprawdopodobniej w nocy z niedzieli na poniedziałek 5 sierpnia. Polityk prowadzi je we Włocławku wspólnie z europosłem Kosmą Złotowskim i senatorem Józefem Łyczakiem. Zniszczoną szybę zauważył jeden z pracowników biura, kiedy przyszedł do pracy w poniedziałek.

Joanna Borowiak sprawę zgłosiła na policję. – Na tego typu akty wandalizmu nie ma przyzwolenia – podkreślała. – Całe szczęście nikogo tam wtedy nie było. Wybito okna w pokoju konferencyjnym, gdzie przyjmowani są interesanci i często zbiera się dużo osób. Mogłoby tak się zdarzyć, że ktoś by nawet ucierpiał. Mogło to się skończyć źle, jest bardzo dużo szkła – mówiła. Podkreślała też, że nie był to pierwszy podobny przypadek. O wcześniejszych nie informowała jednak mediów.

„Dziś doszło do aktu wandalizmu – wybito szyby w oknach mojego biura poselskiego, prowadzonego wspólnie z Senatorem Józefem Łyczakiem oraz Posłem do PE Kosmą Złotowskim. Nie ma zgody na wandalizm i akty nienawiści!” – napisała posłanka na Twitterze, dołączając fotografię.

