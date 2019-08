Szwedzki minister odpowiada Beacie Mazurek: Prawdziwy problem to złodzieje z Polski

Wszystko zaczęło się od tweeta Beaty Mazurek, która skomentowała tekst z portalu wPolityce.pl zatytułowany: „Szwedzi chcą azylu w Polsce: Trudno żyć w miastach, w których nie można bezpiecznie wyjść z domu po zmroku” . Była rzecznik rządu podsumowała: „Zamachy, wzrost przestępczości, gwałty, strach i strefy szariatu. Takie są konsekwencje multikulturalizmu i otwartych drzwi dla imigrantów” . Zdaniem Mazurek Szwedzi „uciekają ze swojego kraju, aby w Polsce znaleźć spokój i normalność” .

Wypowiedź europosłanki nie przeszła bez echa w Szwecji, gdzie przytaczały ją liczne portale i gazety. Na łamach „Aftonbladet” do słów Beaty Mazurek odniósł się minister sprawiedliwości Morgan Johansson. – To kompletna bzdura. Ruch migracyjny idzie obecnie w zupełnie innym kierunku. W latach 2017-2018 ponad 8 tys. Polaków wyemigrowało do Szwecji. To ponad trzy razy więcej niż ogólna liczba Szwedów, którzy żyją w Polsce – stwierdził członek tamtejszego rządu. – To, z czym naprawdę mamy problem, to zagraniczne szajki złodziejów, w tym także z Polski. Zagraniczne gangi są odpowiedzialne za prawie połowę wszystkich włamań w Szwecji i 90 proc. wszystkich kradzieży samochodów, silników do łodzi oraz maszyn rolniczych. Jeśli szanowna eurodeputowana może coś z tym zrobić, będę wdzięczny – dodał.