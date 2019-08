Paweł Kukiz tłumaczy się z koalicji z PSL. „Możecie wylewać na mnie hektolitry gnojowicy”

Paweł Kukiz w swoim wpisie skarżył się na to, że brak pieniędzy uniemożliwiał jego ruchowi samodzielne zorganizowanie się do wyborów. „A co dopiero kampania, na którą partie posiadają dziesiątki milionów a stan naszego konta jest zerowy. PiS robi wszystko, by wykluczyć z wyborów wszystkie małe ugrupowania. By na »scenie politycznej« zostały tylko dwie partie – POPiS” – stwierdził polityk. Lider Kukiz'15 zaznaczył, że na zebranie 130 tys. odpisów będzie jedynie 18 dni.

W dalszej części Paweł Kukiz przekonywał, że szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz naprawdę „uwierzył w JOW-y” i wpisał postulaty ruchu do listy tych, z którymi do wyborów idzie PSL. Kukiz zaznaczył, że musi wejść do Sejmu, „by nie stracić mównicy i mediów” .

„Ja mam czyste sumienie”