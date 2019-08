Amerykańscy żołnierze trafią z Niemiec do Polski? Trump opublikował wpis ambasady USA w Polsce

Już podczas czerwcowej wizyty w Warszawie Donald Trump wspominał o przemieszczeniu części oddziałów USA do Polski. Teraz wydaje się wyrażać aprobatę dla słów dotyczących tej kwestii, które sformułowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Wpis, który udostępnił na swojej tablicy na Twitterze prezydent USA jest cytatem z wypowiedzi Georgette Mosbacher z 8 sierpnia. „W przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia zobowiązanie do wydatkowania 2 proc. PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech” – czytamy.

W podobnym tonie wypowiedział się 10 czerwca ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech Richard Grenell. – To doprawdy obraźliwe, by oczekiwać, że amerykańscy podatnicy nadal będą płacić za utrzymanie ponad 50 tys. Amerykanów w Niemczech, podczas gdy Niemcy wykorzystują nadwyżki na własne cele – stwierdził w rozmowie z agencją DPA. Jego wypowiedź cytuje portal Deutsche Welle.

W Niemczech stacjonuje większość amerykańskich oddziałów w Europie. W kraju tym znajduje się też największa baza lotnicza USA w Europie (w Ramstein w Nadrenii-Palatynacie) oraz jedna z największych w Europie baz szkoleniowych dla wojska (w bawarskim Grafenwöhr). W sumie w Niemczech stacjonuje 35 tys. żołnierzy, do tego 17 tys. amerykańskich i 12 tys. niemieckich pracowników cywilnych.

Jak podają dziennikarze Deutsche Welle, w tym roku Niemcy planują przeznaczyć na obronność 1,36 proc. PKB, jednak wciąż jest to daleko od oczekiwanych przez NATO 2 procent.

Porozumienie z USA

Przypomnijmy, 12 czerwca szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy potwierdził, że porozumienie z USA dot. zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce zostało zaakceptowane przez prezydentów Trumpa i Dudę. – Wszystko to, co zawiera owo porozumienie – to dosłownie wiadomość sprzed chwili – ostatecznie zostało dzisiaj zaakceptowane przez obu prezydentów – powiedział w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. – Porozumienie zawiera wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby mówić o jakościowej i ilościowej zmianie jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce w ramach NATO, dla potrzeb regionu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego kraju – dodał. Szef Gabinetu polskiego prezydenta zapowiedział, że porozumieniu wojskowemu towarzyszą również inne umowy.

