Kancelaria Premiera opublikowała wykaz lotów Ewy Kopacz. Ile podróży odbyła jako premier?

Zgodnie z zapowiedziami, KPRM publikuje listy lotów poszczególnych premierów. Tym razem na warsztat wzięto kadencje Ewy Kopacz. Okazuje się, że w okresie od października 2014 do października 2015 roku była premier odbyła 47 lotów. Wiele z nich to rejsy realizowane Embarerem do miast takich jak Bruksela, Rzym czy Paryż. Polityk bywała też w Bolonii, Mediolanie czy Kijowie. Jeśli chodzi o krajowe destynacje, Kopacz podróżowała m.in. do Katowic czy Wrocławia.

Wcześniej poznaliśmy statystyki dotyczące Beaty Szydło, która odbywała podróże jako premier od 29 listopada 2015 do 10 grudnia 2017 roku. Znalazły się tam 164 pozycje, które objęły łącznie 253 loty, z czego 73 zorganizowano korzystając z samolotu wojskowego CASA. Szefowa rządu podróżowała także śmigłowcem W-3 Sokół oraz maszyną typu Embraer. Do wykazu dodano trasy przelotu, ale nie znajdziemy tam celu konkretnych podróży Beaty Szydło. Pełna lista lotów znajduje się poniżej.

Będzie ustawa

Przypomnijmy, w poniedziałek 12 sierpnia w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele klubów parlamentarnych omawiali szczegóły projektu ustawy dotyczącej lotów najważniejszych osób w państwie. – Jedno jest pewne, na pewno członkowie rodzin tych najważniejszych osób w państwie – z wyłączeniem pana prezydenta i pierwszej damy, bo tutaj będą inne regulacje – jeżeli nie wchodzą w oficjalny skład delegacji, nie będą mogły przebywać na pokładzie. Podobnie jak rodziny parlamentarzystów, który ewentualnie by się znaleźli na pokładzie takiego statku powietrznego – zaznaczył po spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM przekazał też, że podczas spotkania omawiana była kwestia bezpieczeństwa państwa. Doprecyzował, że chodzi o to, czy „wszystkie loty na pewno powinny być jawne, czy też nie powinno być możliwości wyłączenia z jawności niektórych lotów, ze wglądu na bezpieczeństwo państwa”. Wyjawił, że w tym miejscu wszystkie kluby „mówiły jednym głosem”.