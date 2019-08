KPRM opublikowała wykaz lotów Donalda Tuska

Z zamieszczonej na stronie KPRM tabeli wynika, że W ciągu siedmiu lat swojego urzędowania Donald Tusk wykonał ponad tysiąc lotów. Najczęściej udawał się do rodzinnego Gdańska, gdzie na lotnisku im. Lecha Wałęsy pojawił się 387 razy. Lotów jest więcej niż wpisów w wykazie, ponieważ pod niektórymi pozycjami często zapisywanych było kilka lotów, odbywających się w ramach jednej podróży.

Publikowanie wykazów lotów rozpoczęło się od afery z udziałem marszałka Marka Kuchcińskiego, zakończonej ostatecznie jego dymisją. Później pokazano, iż od grudnia 2017 do sierpnia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki odbył 384 loty, od listopada 2015 do grudnia 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło miała lotów 253, a od października 2014 do października 2015 Ewa Kopacz dorobiła się w wykazie lotów 47 pozycji.

Pełny wykaz lotów Donalda Tuska znajdziecie w dokumencie poniżej.

Czytaj także:

Koniec świata KuchcińskiegoCzytaj także:

Air KuchcińskiCzytaj także:

Loty najważniejszych osób w państwie. „Do piątku będzie pierwsza wersja ustawy”