Gibraltar zwalnia irański tankowiec. W odpowiedzi USA nakazują przejęcie statku

Departament Sprawiedliwości USA wydał nakaz zatrzymania irańskiego tankowca, dzień po tym, jak sąd należącego do Wielkiej Brytanii Gibraltaru nakazał zwolnienie go. Statek był zatrzymany za łamanie sankcji UE. Nie wiadomo co stanie się z nim dalej.

Irański supertankowiec Grace 1 został zatrzymany przez brytyjska marynarkę 4 lipca pod zarzutem nielegalnego transportu ropy do Syrii, wbrew międzynarodowym sankcjom nałożonym przez Unię Europejską. Statek przewozi pod swoim pokładem 2,1 miliona baryłek ropy naftowej. W odpowiedzi na zatrzymanie tankowca, 19 lipca Iran zajął tankowiec z flagą Wielkiej Brytanii Stena Impero w Cieśninie Hormuz, twierdząc, że statek naruszył „międzynarodowe zasady morskie”. Rząd Gibraltaru powiedział, że otrzymał zapewnienia od Iranu, że Grace 1 nie popłynie do krajów „podlegających sankcjom Unii Europejskiej”, co w tym wypadku oznacza Syrię. Dlatego w czwartek 15 sierpnia gibraltarski sąd nakazał zwolnienie tankowca, który miał wypłynąć z portu w najbliższych dniach. Jednak Departament Sprawiedliwosci USA w wydanym nakazie zatrzymania twierdzi, że statek, transportowana przez niego ropa oraz 995 tysięcy dolarów podlegają przepadkowi z powodu naruszenia amerykańskiej Ustawy Interwencji Gospodarczej w Nadzwyczajnych Sytuacjach Międzynarodowych (IEEPA) oraz innych przepisów o terroryzmie, oszustwach bankowych i praniu brudnych pieniędzy. Na razie ani Wielka Brytania, ani Gibraltar nie odpowiedziały na nakaz USA.