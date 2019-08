PiS oskarża PO o używanie fake newsów w kampanii. Przykładem zdjęcie Kaczyńskiego z Dudą

Dowodem na stosowanie fake newsów ma być zdjęcie, które w czwartek 15 sierpnia zamieścili na Twitterze posłowie PO Cezary Tomczyk oraz Michał Szczerba. Zdjęcie to fragment transmisji zeszłorocznej uroczystości odsłonięcia w Sejmie tablicy Lecha Kaczyńskiego. Widać na nim jak Jarosław Kaczyński stoi przed Andrzejem Dudą w kolejce do uroczystego złożenia kwiatów. Posłowie PO mieli zasugerować, ze zdjęcie pochodzi z 15 sierpnia tego roku.

– To zdjęcie ma podtrzymać fałszywą tezę. Poniża prezydenta, poniża państwo. Poseł Tomczyk, a później inni, próbowali powiedzieć Polakom, że tak wyglądało składanie kwiatów 15 sierpnia. Świadomie wprowadzają w błąd, bo przecież natychmiast powiedzieliśmy, że zdjęcie dotyczyło składania kwiatów podczas odsłonięcia tablicy Lecha Kaczyńskiego w Sejmie – stwierdził Jacek Sasin.

– Ten przykład jest wyjątkowo bulwersujący, ale niestety nie jednostkowy i odosobniony – powiedział zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. – To element większej całości, co można już nazywać "fake newsowym przedsiębiorstwem". Po pierwsze, pan poseł Tomczyk wiedział doskonale, że nie mówi o roku 2019. A jeśli nie wiedział, to setki internautów wytknęło mu ten błąd. Mimo to to zdjęcie wciąż wisi na jego Twitterze. To zła wola. To karmienie opinii publicznej nieprawdziwymi informacjami – dodał polityk

Posłowie PiS stwierdzili, że trwają przygotowania do akcji fake newsów na jeszcze większą skalę i zaapelowali do Grzegorza Schetyny, „by nie wykorzystywać takich brudnych metod w kampanii wyborczej”. – Jeśli przewodniczący nie ma świadomości, co robią jego platfromerscy cyberkowboje, nich ich powstrzyma – powiedział Fogiel. – Rządzenie polską to nie jest zabawa i rozpowszechnianie fałszywych informacji – stwierdził polityk.

