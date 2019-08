Żona Netanjahu naraziła się Ukraińcom. Wzgardziła tradycyjnym chlebem powitalnym

Podróżujący wraz z małżonką premier Izraela został powitany w Kijowie chlebem i solą. Atrybuty symbolizujące gościnność gospodarzy zostały docenione przez Benjamina Netanjahu. Jego żona podarowany kawałek chleba wolała jednak odrzucić w obecności ukraińskich dyplomatów. To zachowanie zostało dostrzeżone przez media obu krajów, które całą sytuację nazwały „skandaliczną” i „zawstydzającą”.

Jak piszą izraelskie portale informacyjne, nie była to jedyna wpadka pierwszej damy Izraela. Obozrevatel.com i Channel 12 donoszą o wybuchu złości Sary Netanjahu, która miała próbować wejść do kabiny pilotów i ostatecznie została powstrzymana przez ochronę. Według doniesień medialnych, miała rozzłościć się na brak powitania ze strony kapitana lotu. Rzeczniczka rządu Izraela stwierdziła, że doniesienia medialne w tej sprawie zostały „zniekształcone”. Podkreślała, że lot przebiegał zgodnie z planem.

Netanjahu jest pierwszym przywódcą z zagranicy, który odwiedził Ukrainę po objęciu fotela prezydenta przez Wołodymyra Zełenskiego. Jest także pierwszym od 1999 roku premierem Izraela, który udał się z wizytą do tego właśnie kraju. W 1999 roku zresztą to on sam odwiedzał Ukrainę, w ramach swojej pierwszej podróży zagranicznej.

