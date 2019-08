Brazylia odrzuca 20 mln dol. pomocy od G7. „Macron nie zapobiegł pożarowi Notre Dame, a poucza nasz kraj?”

Pożary w Amazonii były jednym z ważniejszych tematów rozmów podczas szczytu G7, którego gospodarzem była Francja. W poniedziałek wieczorem prezydent Francji, występując w telewizji po zakończeniu obrad w Biarritz podkreślił, że grupa szanuje suwerenność Brazylii, ale pożary Amazonii to sprawa globalna. Dodał, że puszcza jest płucami całej planety.

Jednym z efektów szczytu było ogłoszenie pakietu pomocowego w wysokości 20 milionów dolarów, które mają być przekazane narodom amazońskim, takim jak Brazylia i Boliwia, przede wszystkim na opłacenie większej liczby samolotów przeciwpożarowych. Do oferty najbardziej rozwiniętych państw świata odniósł się Onyx Lorenzoni, szef sztabu prezydenta Jaira Bolsonaro w rozmowie z portalem Globo.

– Dzięki, ale może te środki są bardziej istotne dla zalesienia Europy. Macron nie potrafi nawet zapobiec przewidywalnemu pożarowi w kościele, który jest częścią światowego dziedzictwa. Czego on chce nauczyć nasz kraj? – pytał retorycznie Lorenzoni odnosząc się do pożaru katedry Notre Dame – Brazylia jest demokratycznym, wolnym narodem, który nigdy nie stosował praktyk kolonialnych i imperialistycznych, co być może jest celem Francuza Macrona – dodał.

Napięcia między Francją a Brazylią wzrosły po tym jak Emmanuel Macron umieścił temat walki z pożarami w Amazonii w agendzie szczytu G7 w Biarritz. Francja i Irlandia zgłosiły także gotowość do zawetowania umowy o wolnym handlu UE-Mercosur, jeśli Brazylia natychmiast nie wdroży programu ochrony lasów tropikalnych.

W odpowiedzi prezydent Brazylii zarzucił europejskiemu przywódcy mentalność kolonizatora. W opinii Jaira Bolsonaro instrumentalizuje on wewnętrzny problem Brazylii. W odpowiedzi Emmanuel Macron nazwał polityka kłamcą twierdząc, że ten oszukał go podczas rozmów o polityce klimatycznej w trakcie szczytu G20 w Osace.

Działania Brazylii

W sobotę CNN poinformowało, że prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział, że chce, aby wojsko zaangażowało się w zwalczanie pożarów szalejących w lasach Amazonii. – Las deszczowy Amazonii jest istotną częścią naszej historii, naszego terytorium – powiedział Bolsonaro podczas piątkowego przemówienia. – Ochrona lasu jest naszym obowiązkiem, polegającym na zwalczaniu nielegalnego wylesiania i wszelkich innych działań przestępczych, które zagrażają naszej Amazonii – dodał wówczas polityk. W niedzielę 26 sierpnia 2019 roku, brazylijskie samoloty wojskowe zaczęły zrzucać tysiące litrów wody na płonące lasy Amazonii – informuje The Guardian.

Reakcje światowych przywódców

Kilka dni wcześniej prezydent USA Donald Trump zaoferował Brazylii pomoc. „Jeśli Stany Zjednoczone mogą pomóc przy gaszeniu pożarów lasów deszczowych, jesteśmy na to gotowi" – napisał na Twitterze amerykański przywódca. W niedzielę prezydent Kolumbii Ivan Duque Marquez zapowiedział, że będzie dążył do zawarcia paktu regionalnego na rzecz „zachowania środowiska naturalnego Amazonii” z krajami, które dzielą między sobą terytorium Amazonii. Zamierza ten pomysł przedstawić na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Pożary w Ameryce Południowej

Sprawa pożarów w Ameryce Południowej w tym roku zyskała wyjątkowy rozgłos, głównie za sprawą dymu, który całkowicie sparaliżował milionowe Sao Paulo. Szok wywołał też fakt, że był to dym z pożaru płonącego ponad 1,5 tys. km dalej. Uświadomiło to wielu osobom, z jak wielkim żywiołem mamy do czynienia – zwłaszcza w kontekście lasów amazońskich, nazywanych „zielonymi płucami” planety. Klimatolodzy zauważają, że rzadkie zwykle w lasach tropikalnych susze, mają obecnie miejsce już co 10 lat. Zwracają uwagę, że topnienie lodowców i kurczenie się dżungli amazońskiej nawzajem na siebie wpływają i przyspieszają katastrofę klimatyczną.

