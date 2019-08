Mateusz Morawiecki: Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem

Mateusz Morawiecki podkreślił, że Zjednoczona Prawica skupia się teraz na tym, aby wygrać wybory, „bo trzeba z pokorą powiedzieć, że przeciwnik jest bardzo silny” . – Szanujemy wszystkich naszych konkurentów politycznych, dlatego zobaczymy, jaki będzie werdykt wyborców – podkreślił.

Premier podkreślił, że nie ma jeszcze decyzji dotyczącej tego, kto stanie na czele rządu w przypadku wygranych wyborów. Dodał, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zwycięży i będzie miało większość parlamentarną, decyzję o tym, kto stanie na czele rządu, podejmie kierownictwo polityczne.

Pytany o to, kto byłby lepszym premierem – on czy Jarosław Kaczyński odparł: „Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński byłby znakomitym i najlepszym premierem. Pokazał zresztą to, jak był premierem” . – Jestem przekonany, pewny tego, że pan prezes byłby lepszym premierem – dodał.