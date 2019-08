Pawłowicz porównuje działania Trzaskowskiego do Putina. „Nieprawdopodobny skandal!”

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz oskarżyła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o to, że „naraził na ciężkie infekcje i choroby wielu mieszkańców Warszawy i dalszych nadwiślańskich miejscowości” i „pozwolił na ogromne zatrucie środowiska”.

„ Prezydent R. Trzaskowski – Za zatrucie środowiska, za demoralizację młodzieży, za marnotrawienie środków publicznych, za oszukanie wyborców, za narażenie zdrowia i życia ludzi swym urzędniczym niedbalstwem i zatajanie zagrożenia dla ludzi – do dymisji i do oceny prokuratora ” – napisała Pawłowicz na Twitterze. – „ Nieprawdopodobny skandal! ” – dodała.

Awaria w oczyszczalni ścieków w Warszawie

Rafał Trzaskowski poinformował podczas briefingu prasowego, że w środę 28 sierpnia w godzinach porannych doszło do awarii kolektora, który przesyła część ścieków z lewej strony miasta do oczyszczalni ścieków „Czajka”. W związku z tym dyrekcja MPWiK podjęła decyzję o dokonaniu kontrolowanego spustu nieczystości. – Chciałbym uspokoić wszystkich mieszkańców Warszawy, że woda jest absolutnie zdatna do picia i bezpieczna, bo miejsce, w którym znajduje się upust ścieków znajduje się poniżej wszystkich ujęć wody – wyjaśnił prezydent stolicy. – Niestety wróciliśmy do tej sytuacji sprzed roku 2012, kiedy ta część ścieków była bezpośrednio odprowadzana do Wisły – dodał.

W związku z zaistniałą sytuacją prezydent stolicy zwołał sztab kryzysowy. Biorą w nim udział m.in. Rafał Trzaskowski oraz Renata Tomusiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie trwa ocena, dlaczego doszło do awarii i na ile jest ona poważna. O awarii zostały poinformowane wszystkie miasta, które mogą mieć problem w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną. Za kilkadziesiąt godzin zanieczyszczenia dotrą do Płocka.

Reakcja resortu środowiska

Minister środowiska przedstawił podczas konferencji prasowej zupełnie inną wersję wydarzeń. Z informacji Henryka Kowalczyka wynika, że nie ma mowy o kontrolowanym zrzucie ścieków do Wisły. – Obydwa kolektory dostarczające ścieki do oczyszczalni „Czajka” są niesprawne i praktycznie całe ścieki wypływają do Wisły. Jest to katastrofa ekologiczna, ale też wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – powiedział polityk PiS dodając, że szacowany zrzut ścieków do rzeki wynosi 260 tys. metrów sześciennych. – Szkody ekologiczne są w tej chwili trudne do oszacowania. Obecnie powinniśmy skupić się, by usunąć awarię. Ze strony rządowej deklarujemy pełną pomoc, by jak najszybciej ścieki przestały płynąć do Wisły – podkreślił.

Zawiadomienie do prokuratury

Inspekcja Ochrony Środowiska zawiadomi Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPWiK w Warszawie w związku z ponad dobowym opóźnieniem poinformowania służb o wystąpieniu poważnej awarii i zagrożeniu zanieczyszczeniami komunalnymi z Warszawy.