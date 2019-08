Kanclerz Angela Merkel przyjedzie do Polski. „Nigdy nie zapomnimy przeszłości”

– Kanclerz Angela Merkel weźmie udział w uroczystościach na Placu Piłsudskiego w niedzielę w godzinach od 12 do 14, po czym powróci do Berlina – przekazał rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Podkreślił, że Niemcy „nigdy nie zapomną przeszłości” i dodał przy tym, że chcą „pracować na rzecz przyjaźni między Niemcami i Polakami, teraz i w przyszłości” . – Z takim przesłaniem pani kanclerz jedzie do Warszawy. Właśnie dlatego ta wizyta na zaproszenie premiera Polski jest dla niej ważna – dodał.

Już wcześniej wiadomo było, że w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej weźmie udział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Przypomnijmy, w czwartek wieczorem dowiedzieliśmy się, że prezydent Donald Trump nie przyleci w niedzielę do Polski – przełożył swoją wizytę z powodu huraganu Dorian, który zmierza nad Florydę. Donald Trump miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, a w poniedziałek 2 września – rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydenta Trumpa zastąpi w Polsce wiceprezydent, Mike Pence.

