Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Rozmowy m.in. o ekshumacjach polskich ofiar na Ukrainie

Zaprzysiężony w maju prezydent przybył do Warszawy z pierwszą wizytą. Jak podkreśla Kancelaria prezydenta RP, to Andrzej Duda będzie pierwszym zagranicznym rozmówcą prezydenta Zełenskiego po tym, jak przejął on pełną odpowiedzialność za politykę w swoim kraju. W lipcowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie zwyciężyła partia Sługa Narodu.

Wśród kwestii, które mają poruszyć przywódcy Ukrainy i Polski, jest sprawa ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie, która od długiego czasu jest kością niezgody we wzajemnych stosunkach. Prezydenci porozmawiają także o planach politycznych nowego ukraińskiego rządu i polityce historycznej jako takiej.

W niedzielę prezydent Ukrainy weźmie udział w uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.