Memy na ocieplenie wizerunku? Premier Morawiecki ma swój fanklub na Facebooku

Z takim przypadkiem spotkaliśmy się na profilu Mateusz Morawiecki Memes. Facebookową stronę poświęconą premierowi utworzono 29 lipca tego roku. Trudno nie zauważyć, że dobrze zgrywa się to w czasie z wejściem w końcową fazę kampanii wyborczej oraz jesiennym głosowaniem nad składem Sejmu i Senatu.

Na profilu Mateusz Morawiecki Memes nie znajdziemy innych polityków. Jak sama nazwa wskazuje – bohater jest tylko jeden. I jest to bohater wyłącznie pozytywny: nie ma tam żartów z premiera, przedstawiających go w niekorzystnym świetle, ani tym bardziej ośmieszających. Owszem, znajdą się sugestie, że bywa brutalny dla „prywaciarzy”, czy stosuje przemoc wobec osób unikających podatków. Ale nikt przecież nie myśli, że to na poważnie. Poza tym, to w dobrej sprawie, prawda?

Pogłoski o opodatkowaniu memów są mocno przesadzone

Sam premier nie wydaje się być oburzony działalnością twórców strony. Na swoim oficjalnym koncie udostępnił nawet jednego mema z tego dość mało jeszcze znanego (11 tys. osób lubi, kolejne 11 tys. obserwuje) profilu. „Okazuje się, że bywam bohaterem całkiem popularnych memów. Warto było założyć profil na Facebooku także dlatego, żeby czasem pośmiać się z samego siebie. Pozdrawiam Mateusz Morawiecki Memes i innych twórców!” – napisał. „PS. Wbrew pogłoskom nie zamierzam opodatkować memów” – dodał żartobliwie.

Na stronie Mateusz Morawiecki Memes pojawiają się zresztą nie tylko memy. Czasami twórcy tak bardzo nie potrafią ukryć swojej sympatii, że wprost chwalą konkretne posunięcia premiera, nie siląc się nawet na formę mema.

Memy z Andrzejem Dudą, tylko bez Andrzeja Dudy?

Cała sytuacja przypomina nieco tę sprzed czterech lat, kiedy to mało znany polityk, jakim był wówczas Andrzej Duda, doczekał się całej serii memów na swój temat. Wtedy jednak sprawiało to wrażenie oddolnej inicjatywy, wiele memów było wulgarnych, ostrych – nie do zaakceptowania w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie do podania dalej przez jakiegokolwiek polityka. Ostatecznie jednak wszystkie tworzyły raczej sympatyczny obraz Andrzeja Dudy. Przyszłego prezydenta.

