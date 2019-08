Dulkiewicz: Nie dajmy sobie odebrać dumy, że potrafiliśmy w pokojowy sposób zmienić Polskę

– Czuję dumę, że potrafiliśmy w pokojowy sposób zmienić Polskę i nie dajmy sobie tej dumy nigdy odebrać – mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w trakcie obchodów 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Wyraziła także radość, że w mieście powstało Europejskie Centrum Solidarności, w którym zaplanowano dalszy etap miejskich uroczystości, między innymi panele dyskusyjne i wydarzenia artystyczne. – ECS wymarzył Paweł Adamowicz. Chwała mu za to – powiedziała Dulkieiwcz.

Po wspomnieniach tamtej pokojowej walki, Dulkiewicz przeszła do obecnej sytuacji politycznej. Stwierdziła, że „dziś naszą walką jest karta wyborcza”. – I karty wyborczej używajmy roztropnie, ale nade wszystko idźmy wszyscy do wyborów – apelowała. – Hasło tych obchodów brzmi: „bądźmy razem”. Szukajmy tego, co łączy, a nie dzieli. I pamiętajmy, jaką wielką wartością jest wolność i demokracja – mówiła tekże prezydent Gdańska.

