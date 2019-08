Zełenski: Ukraińcy oddawali życie w imię obrony Polski. Teraz Polska pomaga Ukrainie

31 sierpnia to dzień, w którym trudno uniknąć historycznych nawiązań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po swoim spotkaniu z Andrzejem Dudą musiał odnieść się do tamtych wydarzeń. – Wtedy naród polski walczył o swój kraj; do walki stanęło z Polakami tysiące Ukraińców. Wielu oddało swoje życie w imię obrony Polski. 80 lat po tym Polska pomaga Ukrainie bronić jej integralności terytorialnej – powiedział gość polskiego prezydenta.

Zełenski zapewniał, że w relacjach ukraińsko-polskich nie ma spraw, których nie dałoby się rozwiązać poprzez zwykłą rozmowę. Poinformował o powołaniu wspólnej grupy roboczej, będącej pod patronatem obu głów państwa. Jak mówił, ma ona „wymazać ciemne plamy z naszej przeszłości i budować wspólną przyszłość”. Złożył też serdeczne podziękowania „Polsce i całemu polskiemu narodowi za wsparcie Ukrainy w tym trudnym czasie”.

Czytaj także:

Dulkiewicz: Nie dajmy sobie odebrać dumy, że potrafiliśmy w pokojowy sposób zmienić Polskę