Protesty w Hongkongu. Fotografowanie demonstracji wyniesione na wyższy poziom

Czy fotografowanie zamieszek może być sztuką? Skłaniamy się ku takiej myśli dzięki pracy fotoreporterów, często amatorów, pracujących obecnie w Hongkongu. Zdjęcia, które publikują na Instagramie – na przykład na profilu @lsb.co, przypominają bardziej sztukę, niż niebezpieczną walkę o prawa człowieka i autonomię polityczną. Zastanawialiśmy się, czy wypada tak poważne zagadnienie opisywać właśnie od tej strony. Jeśli jednak możemy zwrócić uwagę na problem w tej części świata poprzez ładne zdjęcia, to dlaczego tego nie zrobić?

// 連射八發 耳鳴接近半分鐘



// 唔怪得你咁惡啦 原來有超能力?



// #85



// calling總台 愛丁堡廣場對出發現可疑暴徒



// 做香港人真係好攰



// hit and run across the city



// 任暴雨下 意志未倒下



// 苦中作樂



// 手執催淚彈 拋起 回敬



// hold me tight



// 守護港女



// we are not afraid, we will not be shaken.



// end of summer hong kong, 2019



Chiny wchłoną Hongkong?

Trwające od kwietnia protesty przeciwko projektowi zmian w ustawie ekstradycyjnej, pozwalającej na przekazywanie mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych, pogrążyły region autonomiczny w największym kryzysie politycznym od jego przyłączenia do Chin w 1997 r. Pod presją masowych demonstracji władze zawiesiły prace nad projektem, ale nie wycofały go całkowicie, czego domagają się protestujący. Kontrowersyjna ustawa wzbudziła obawy międzynarodowych organizacji o wolność i prawa człowieka w Hongkongu.

Chiny, które w pobliskim Shenzhen zgromadziły liczne siły, które mogą być wykorzystane do tłumienia demonstracji, porównały protesty do działalności terrorystycznej. Pekin ostrzegał, że „nie będzie siedział i patrzył”, jeśli rząd Hongkongu straci kontrolę nad sytuacją.