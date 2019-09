PiS wiecznie żywy, czyli 7 przyczyn niezatapialności „dobrej zmiany”

Prawdziwość tej tezy zostanie zweryfikowana w dniu wyborów 13 października. Częściowo została już jednak potwierdzona wynikami wyborów europejskich. Po aferze z wieżowcem Srebrna Tower, który miała stawiać fundacja związana z Jarosławem Kaczyńskim, wielu publicystów wieściło koniec PiS-u. Formację miała pogrążyć jeszcze afera pedofilska w polskim Kościele. Nic takiego się nie stało. W ostatnich europejskich wyborach PiS zdobył 45 proc. głosów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w wyborach do europarlamentu tradycyjnie bardziej zmobilizowana jest liberalna opozycja, zrozumiemy, że PiS znajduje się w dobrej sytuacji przed październikiem. Wystarczy, że Jarosław Kaczyński utrzyma swój stan posiadania i utrzyma mobilizację wyborców. Czy kolejne afery z lotami marszałka Kuchcińskiego i afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości coś zmienią? Dlaczego afery nie szkodzą PiS-owi? Oto najpopularniejsze hipotezy na temat odporności „dobrej zmiany” na skandale.

1. Bańka informacyjna

Żyjemy dziś oddzieleni od siebie wirtualnym murem. Nie docierają do nas informacje spoza naszego kręgu znajomych. Każdy obóz polityczny ma własnego Twittera i Facebooka. Algorytmy wielkich korporacyjnych gigantów nie pozwalają na przenikanie informacji między „plemionami”. Pokazują nam tylko rzeczy, które lubimy. Podobnie rzecz się ma w kontekście tradycyjnych mediów. Opozycja ogląda TVN, słucha TOK FM i czyta „Gazetę Wyborczą”. Zwolennicy władzy oglądają TVP, słuchają Radia Maryja i czytają „Sieci”. Media stają się coraz bardziej perswazyjne i tożsamościowe. Jeśli zachęcają do krytyki, to tylko w obozie przeciwnika, jeśli chwalą, to tylko swoich. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakieś wydarzenie przecięło te wykluczające się zbiory.

2. Aferalna inflacja

Ile można słuchać oburzenia? Obie strony politycznego sporu uwielbiają popadać w stany moralnej paniki i histerii. Drobna wpadka urasta do katastrofy, niefortunna wypowiedź do planu zniszczenia Polski i polskich rodzin. W dodatku afery stają się coraz bardziej abstrakcyjne. Skandal związany z hejtowaniem sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości jest trudny do wytłumaczenia. Ile osób rozumie pojęcie „hejt”? Kto wie, jak działa Twitter i kim jest anonimowy wiceminister, który zlecał atakowanie sędziów w internecie? Nie mówimy o garstce doświadczonych politycznie obserwatorów, którzy i tak mają już wyrobione zdanie na każdy temat.

3. Politycy kradną, ale ci z pis-u się dzielą

Sam wielokrotnie słyszałem to zdanie. Wyborcy wiedzą, że ich wybrankowie nie są specjalnie mądrzy i uczciwi. Kojarzą politykę z realizacją partykularnych interesów i pragnień. Uznają, że takie są koszty demokracji. Prawo i Sprawiedliwość poprawiło jednak jakość życia milionom Polaków i to przede wszystkim dwoma prostymi posunięciami. Po pierwsze, rząd wprowadził minimalną stawkę godzinową dla zatrudnionych na umowach śmieciowych, która poprawiła los tysięcy ochroniarzy, sprzątaczek i innych ciężko pracujących ludzi. Po drugie, obóz rządzący wprowadził świadczenia gotówkowe na dzieci. Na zachodzie Europy to cywilizacyjne minimum. U nas nowe regulacje i transfery wywołały prawdziwą rewolucję i sprawiły, że wyborcy poczuli, że coś od nich zależy, a państwo może nie tylko zabierać, ale czasem też coś dać. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło dzięki 500 plus ogromny kapitał wiarygodności, który w polityce jest wyjątkowo cenny. Nie tylko obiecało coś w kampanii, ale rzeczywiście zrealizowało swoje obietnice.