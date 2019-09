Mike Pence: Polska udowodniła, że jest krajem bohaterów

– Dwa lata temu prezydent Trump przyjechał do Warszawy i mówił o nadzwyczajnych więzach łączących narody amerykański i polski. Powiedział: „Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków” . W imieniu narodu Amerykańskiego jestem dziś w bezpiecznej, silnej i wolnej Polsce – rozpoczął wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. – Dzisiaj w sercu Warszawy zebraliśmy się tutaj, by dać świadectwo odwadze wielkiego narodu i wielkiej sile wspaniałej cywilizacji – dodał. – Naród polski nigdy nie stracił nadziei, nie poddał się rozpaczy i nie wyrzekł się swojej tysiącletniej historii – mówił amerykański polityk.

„W polskim narodzie jest siła i odwaga”

– Trudno nam, którzy nie jesteśmy Polakami, wyobrazić sobie straszne cierpienia, które spadły na was. Nazistowski przywódca wydał rozkaz fizycznego zniszczenia przeciwnika. Skazał na śmierć polskich mężczyzn, kobiety i dzieci. Ta podwójna inwazja rozpoczęła konflikt, jakiego nigdy wcześniej świat nie widział. Konflikt, jakiego – dziś tutaj o to dbamy – więcej nie zazna – zapewnił wiceprezydent USA, wspominając m.in. Powstanie Warszawskie. – Jak powiedział prezydent Trump dwa lata temu, w polskim narodzie jest siła i odwaga, których nic nie jest w stanie zniszczyć – dodał.

– Długa i straszna wojna zaczęła się tutaj, w Polsce. Dziś wspominamy także 16 milionów Amerykanów, którzy opuścili swoje domy, by walczyć o wyzwolenie Europy. Stanęli przeciwko złu, a ponad 150 tys. młodych Amerykanów oddało swoje życie za narody, których nawet nie znali. Dziś wspominamy także ich pamięć. Wspominamy też Brytyjczyków, chroniących swoje królestwo. Wspominamy Francuzów, Duńczyków, Belgów, Greków i wiele innych narodów, które walczyły w trakcie II wojny światowej – mówił Mike Pence. – Nikt jednak nie walczył tak, jak Polacy. W ciągu sześciu lat wojny Polska udowodniła, że jest krajem bohaterów – dodał.

Sołżenicyn i Jan Paweł II

– Zatrzymajmy się na chwilę przed przyczynami tamtego konfliktu. Walka pokręconych ideologii zapoczątkowała walkę pomiędzy dobrem i złem. Wszystko było dozwolone w imię państwa. Sołżenicyn powiedział: „Człowiek zapomniał o Bogu” . Człowiek, który chciał zmienić świat, nie miał jednak ostatniego słowa. Polska i inne ujarzmione narody przetrwały kampanię zniszczenia. Nigdy nie straciły ducha. Polska nie dała się złamać – mówił wiceprezydent USA. – W 1979 roku Jan Paweł II powrócił do ojczyzny. Jego wizyta zapoczątkowała rewolucję w świadomości Polaków. W ciągu zaledwie 9 dni „Solidarność” została uznana, a to doprowadziło dalej do upadku Muru Berlińskiego – przypomniał.

– Krzyż upamiętniający to zdarzenie stoi tu przed nami. Jest to symbol wiary polskiej, ale i nadziei Polaków i ich wytrwałości. To trwałe świadectwo pokazujące wiarę Polaków w prawdziwą solidarność wśród narodów, która jest możliwa, gdy uwzględni się działania boskie – mówił Mike Pence. – Słowa wypowiedziane w przeszłości na tym placu doprowadziły nie tylko do zmian w Polsce, ale i w całej Europie Wschodniej. Te słowa prawdy nigdy nie mogą zostać zapomniane – wskazał.

Zapowiedź na przyszłość

– USA i Polska będą współpracowały z wszystkimi sojusznikami. Zawsze będą apelowały do sojuszników, by wywiązali się ze swoich obietnic. Silny sojusz wolnych narodów to najlepsza gwarancja suwerenności i wolności. Teraz i na zawsze – mówił Mike Pence. – Jeżeli ktokolwiek wątpi w to, że przeznaczeniem każdego z narodów jest wolność, wystarczy, że spojrzy w stronę Polski. Udowodniliście, że może i trwa to dekady, ale tam, gdzie jest Duch Boży, jest też wolność – dodał. – Oddawszy hołd przeszłości, spójrzmy w przyszłość. Mogę was zapewnić: Polska, USA i wszystkie kraje kochające wolność, będą miały wspólną przyszłość. Dziękuję, niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki – wskazał.