Dziennikarz spytał Trumpa o przesłanie dla Polski. Jak zareagował prezydent USA?

Donald Trump nie pojawił się w Polsce na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, tłumacząc swoją nieobecność zbliżającym się do USA huraganem Dorian. Co prezydent miał do powiedzenia Polakom w tym dniu?

„Gratuluję Polsce. To wspaniały kraj i naród. Mamy wielu Polaków w naszym kraju, może nawet 8 milionów. Kochamy naszych polskich przyjaciół. Mam nadzieję, że wkrótce przyjadę do Polski” – powiedział prezydent Donald Trump pytany przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o przesłanie dla Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem okazało się, że Donald Trump nie przybędzie do Warszawy na uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy II wojny światowej. Prezydent tłumaczył to koniecznością pozostania w kraju i śledzenia rozwoju w związku z aktywnością huraganu Dorian. Dziennikarze spekulowali, że Trump walczy w ten sposób przed wyborami w 2020 roku o poparcie Florydy, jednego z tzw. swing states. Spodziewano się bowiem, że żywioł może uderzyć w tę część Stanów Zjednoczonych. Golf w sobotę Nieco inne światło rzuciło na sytuację przyłapanie Donalda Trumpa w drodze na jego pole golfowe w Wirginii. „Guardian” donosi, że oczekiwanie było takie, że prezydent spędzi całą sobotę w ośrodku Camp Davis z ekspertami, monitorując sytuację. Głowa państwa wybrała jednak inne rozwiązanie – Trump odleciał prywatnym śmigłowcem do ośrodka Trump National Golf Club w Wirginii, a następnie wrócił do Camp Davis. W niedzielę miał z kolei pojawić się w Waszyngtonie na spotkaniu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. W niedzielne popołudnie na koncie prezydenta USA na Twitterze pojawiły się nowe wpisy dotyczące m.in. wojny celnej z Chinami i wewnętrznej polityki. Donald Trump retweetował też wiadomości na temat huraganu Dorian, który osiągnął najwyższy, 5 stopień w skali Saffira-Simpsona. Nie zdecydował się na nawiązanie do odbywających się w Warszawie uroczystości.