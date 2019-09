Trzaskowski: Doszło do uchybienia ws. oczyszczalni. Członek zarządu pożegna się z pracą

Rafał Trzaskowski poinformował, że dzisiaj odbędzie się kolejny sztab kryzysowy. – Przez cały czas analizujemy wszystkie dokumenty, by mieć pewność jak wyglądał proces. W tym toku wyszło na jaw dosyć istotne uchybienie formalne – brak jest jednego przeglądu pięcioletniego tego tunelu. To nie ma wpływu na samą kwestię awarii, dlatego, że były robione przeglądy roczne o rozszerzonym zakresie. Nie mogę jednak tolerować tego rodzaju uchybień, gdy mamy do czynienia z tego typu awarią – przekazał. Prezydent stolicy dodał, że w związku z tym z pracą pożegna się we wtorek członek zarządu „odpowiedzialny za nadzór wszystkich dokumentów” . – Także wobec wszystkich tych, którzy nadzorowali ten proces zostaną wyciągnięte konsekwencje – dodał.

W oda w stolicy jest bezpieczna

Tymczasem MPWiK wydało komunikat w związku z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni „Czajka”. „Informujemy, że woda dostarczana do mieszkanek i mieszkańców stolicy jest bezpieczna i nadaje się do picia z kranu” – podano.