Trzaskowski: Doszło do uchybienia ws. oczyszczalni. Członek zarządu pożegna się z pracą

Rafał Trzaskowski poinformował, że dzisiaj odbędzie się kolejny sztab kryzysowy. – Przez cały czas analizujemy wszystkie dokumenty, by mieć pewność jak wyglądał proces. W tym toku wyszło na jaw dosyć istotne uchybienie formalne – brak jest jednego przeglądu pięcioletniego tego tunelu. To nie ma wpływu na samą kwestię awarii, dlatego, że były robione przeglądy roczne o rozszerzonym zakresie. Nie mogę jednak tolerować tego rodzaju uchybień, gdy mamy do czynienia z tego typu awarią – przekazał. Prezydent stolicy dodał, że w związku z tym z pracą pożegna się we wtorek członek zarządu „odpowiedzialny za nadzór wszystkich dokumentów” . – Także wobec wszystkich tych, którzy nadzorowali ten proces zostaną wyciągnięte konsekwencje – dodał.

W oda w stolicy jest bezpieczna

Tymczasem MPWiK wydało komunikat w związku z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni „Czajka”. „Informujemy, że woda dostarczana do mieszkanek i mieszkańców stolicy jest bezpieczna i nadaje się do picia z kranu” – podano.

Dalej MPWiK informuje, że awaria układu przesyłowego dotyczy systemu kanalizacyjnego i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane między 506 km a 509 km na rzece to jest 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki, który odbywa się na wysokości 519 km. Parametry jakościowe wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy w żaden sposób się nie zmieniły. „Warszawska kranówka spełnia rygorystyczne wymogi określone przepisami prawa krajowego i unijnego, a jej parametry są stale kontrolowane na każdy etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej. MPWiK posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych ok. 170 tys. badań wody. Niezależnie kontrole jakości wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy prowadzi Sanepid” – podkreślono.

