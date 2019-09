Ksiądz biskup wychwala rząd PiS w programie dla dzieci. „Czy to nie piękne?”

We wzbudzającym kontrowersje odcinku „Kropelki radości”, ksiądz biskup Antoni Długosz zajmuje się kwestiami rodziny i jej problemów. Po standardowych namowach do bycia dobrymi dla rodziców i wezwaniu zgromadzonych w studiu dzieci do skromnego życia, prowadzący program duchowny zszedł na temat polityki.

– Cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę, a wyrazem zatroskania naszego rządu było pierwsze „500 plus” dla każdego dziecka. Czy to nie piękne? – pytał swoich małoletnich rozmówców.

– I wy przynosicie teraz 500 zł rodzinie. Do 18 roku życia będziecie te pięćsetki każdego miesiąca dawali swoim rodzicom, czy to jest piękne? 300 zł dostaniecie jako wyprawkę na początek roku szkolnego, żeby rodzice wam kupili przybory szkolne – opowiadał.

Po wyliczeniu wymiernych korzyści, ksiądz Długosz próbował jeszcze bardziej podkreślić zasługi obecnego obozu rządzącego. – Rząd bardzo się troszczy, daje dotacje na szkoły, na szpitale dla dzieci, kliniki dla dzieci, bo dziecko jest najpiękniejszym skarbem – zapewniał.