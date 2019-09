Trump wstrzymuje inwestycje wojskowe. Nie wyda 100 mln dolarów w Polsce

Jak informuje „The New York Times”, na budowę muru graniczącego z Meksykiem Donald Trump przekierował 3,6 mld dolarów z budżetu Pentagonu. Oznacza to, że opóźnieniu lub zawieszeniu uległo 127 projektów budowlanych prowadzonych przez amerykańskie wojsko. Decyzja o odebraniu funduszy armii wywołała ostry sprzeciw Demokratów. Ich zdaniem jest to naruszenie kompetencji Kongresu, który decyduje o wydatkach budżetowych.

Manewr Trumpa nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Prezydent USA podjęcie takich kroków zapowiadał już w lutym, gdy Kongres ostatecznie odmówił przyznania mu środków na budowę muru. Dla zrealizowania swojego celu polityk wprowadził stan wyjątkowy na granicy. Uzasadniał to tym, że przepływ narkotyków, przestępców i nielegalnych imigrantów z Ameryki Południowej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, więc uzasadnia wykorzystanie wojskowych pieniędzy bez zgody Kongresu.

W liście do Kongresu, w którym sekretarz obrony USA Mark T. Esper informował o decyzji Donalda Trumpa, wymieniono 11 projektów, na które przeznaczone zostaną przeniesione fundusze. Wśród nich była mowa m.in. o „nowych konstrukcjach i zastąpieniu niektórych elementów ogrodzenia wzdłuż południowo-zachodniej granicy”. Lokalizacje nowych projektów to Teksas, Nowy Meksyk i Arizona. Choć w dokumentach nie pojawia się określenie „mur”, to Demokraci nie mają wątpliwości, że za 3,6 miliarda prezydent Donald Trump zamierza po prostu wrócić do swojej obietnicy wyborczej.

Wstrzymano pięć polskich inwestycji

Na liście inwestycji zamrożonych przez Pentagon znalazło się pięć projektów realizowanych w Polsce. Wszystkie miały zostać wprowadzone w życie w przyszłym roku i wpisywać się w Europejską Inicjatywę Odstraszania. Szacuje się, że w przypadku naszego kraju chodzi o łączną kwotę około 100 mln dolarów. Jak pisze Wirtualna Polska, cztery z tych inwestycji polegały na budowie torów kolejowych, składów amunicji czy koszar. Piąta dotyczyła stworzenia zbiorników paliwa na lotnisku w Powidzu. Wartość tej ostatniej określono na 21 mln dolarów.

