Prezydent zaśmiewał się przy tej anegdocie. „Nie wytrzymam, muszę państwu coś opowiedzieć”

W czwartek 5 września prezydent gościł w Koszalinie, gdzie odwiedził ośrodek, w którym szkoleni są funkcjonariusze Straży Granicznej. Głowa państwa spotkała się z kierownictwem oraz kursantami. Wmurowany został aktu erekcyjnego pod rozbudowę krytej strzelnicy. Właśnie jej budowy dotyczyła anegdota, którą podzielił się ze słuchaczami prezydent. Nagranie z tego momentu publikuje portal tvn24.pl.

„Nie wytrzymam”

– Nie wytrzymam, muszę państwu coś opowiedzieć – zaczął prezydent, wyraźnie rozbawiony na samą myśl. – Skoro uroczystość się już zakończyła, to tak już bardziej na wesoło, ale i poważnie... – mówił Andrzej Duda.

– Jest jeszcze jeden element, o którym nie powiedziałem w swoim wystąpieniu. Mianowicie: ta strzelnica jest realizowana ze środków na modernizację służb, z programu modernizacji na lata 2017-2020. W 2016 roku tuż przed Świętem Policji przyszedł do mnie ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak i mówi do mnie tak: słuchaj Andrzej, mam do ciebie taką sprawę. Wiesz, że trzeba zmodernizować policję i inne służby, bo sam wiesz, jak jest – opowiadał prezydent. – Nie wszystko działa tam jak powinno, nie mają nowoczesnego sprzętu, który im jest potrzebny. Na to są potrzebne pieniądze. Potrzebne są remonty komisariatów, stanic, różnych innych placówek – wyliczał Andrzej Duda.

„No i ja rzeczywiście powiedziałem”