PO zawiesi bojkot TVP na czas kampanii? Projekt uchwały trafił do członków partii

„Zawiesza się bojkot telewizji publicznej zarządzony Uchwałą Nr 1/2019 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie telewizji publicznej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” – tak brzmi projekt uchwały rozesłany do członków PO, do którego dotarli dziennikarze stacji TVP Info.

– Jest projekt, dyskutujemy nad nim. Odbędzie się głosowanie obiegowe. Decyzję zakomunikuje Grzegorz Schetyna jutro w południe – potwierdził w czwartek 5 wrzesnia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka w rozmowie z portalem tvp.info.

Decyzje o bojkocie podjął Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej w uchwale z dnia 22 stycznia, po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

„Pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki i partyjnej propagandy. Polityka obecnego zarządu TVP prowadzi do groźnych podziałów społecznych i godzi w poczucie bezpieczeństwa Polaków. Ta sytuacja wymaga naszej stanowczej reakcji” – czytamy w uchwale uzasadniającej bojkot. „[Wzywamy] do powstrzymania się od udziału w programach zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP oraz ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną” – napisano.

Jak informuje TVP Info, od pewnego czasu narastał bunt w partii, a politycy PO nieoficjalnie nie kryli swojego rozgoryczenia bojkotem. Niektórzy, mimo partyjnego zakazu rozmawiali z dziennikarzami stacji.

Czytaj także:

Sondaż. PiS utrzymuje pozycję lidera, jak głosują widzowie programów informacyjnych?