Polak kandyduje na komisarza. „Der Spiegel”: Wojciechowski ma kłopoty, sprawdza go OLAF

Ustalenia niemieckiego tygodnika potwierdziła rzeczniczka OLAF. Postępowanie dotyczy możliwych nieprawidłowości przy zwrotach kosztów podróży w latach 2004-2014, kiedy to Wojciechowski był europosłem. Według anonimowego informatora, na którego powołuje się „Der Spiegel” może chodzić o „pięcioliczbową sumę” czyli od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro.

Kandydat na komisarza

Janusz Wojciechowski został zgłoszony pod koniec sierpnia jako polski pretendent do stanowiska unijnego komisarza. Radio RMF FM informowało jednak, że Polak nie jest jedyną osobą, która ma szansę na objęcie teki komisarza ds. rolnictwa. W grę mają wchodzić jeszcze dwie inne osoby. Wszystko będzie jasne we wtorek, kiedy to przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi kandydatów.

Jak podaje „Der Spiegel” , nie wiadomo, czy OLAF zaprezentuje swoje ustalenia przed zaplanowanym na koniec września przesłuchaniem kandydatów na komisarzy przed Parlamentem Europejskim.

Janusz Wojciechowski jest obecnie członkiem Europejskiego Trybunału Obliczeniowego w Luksemburgu.

