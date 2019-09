Schetyna pochwalił się zdjęciem ze Strasburgerem. Prezenter odpowiedział na krytykę

Podczas Europejskiego Festiwalu Konnego we Wrocławiu doszło do spotkania Grzegorza Schetyny z Karolem Strasburgerem, który prowadził całe wydarzenie. Przy torze do wyścigów konnych wykonano pamiątkową fotografię, która później trafiła do sieci. Internauci szybko zaczęli pisać, że prezenter straci swój program w TVP 2, i że nie powinien pozwalać na tego typu zdjęcia.

Podobne sugestie oraz mniej cenzuralna krytyka zdecydowanie nie spodobały się prezenterowi. Wirtualna Polska przytoczyła jego reakcję na falę hejtu. – Nie widzę powodu, dla którego miałbym kogokolwiek unikać z powodów politycznych, bo ja jestem ponad to, może na tym polega klasa i szlachetność człowieka. Nie biorę udziału w żadnej kampanii (nikogo) i samo zdjęcie jest pamiątką ze wspólnej przejażdżki bryczką – zwracał uwagę Srtasburger.

– Zatem trzeba by mieć dużo kompleksów, aby podciągnąć to pod jakąkolwiek agitację. Swoje poglądy zachowuję dla siebie, to ja decyduję, komu podaję, bądź nie, rękę i z jakich powodów. Na szczęście jestem z tych, którymi się nie dyryguje – niezależnie od tego, gdzie wykonuję swoją pracę, nikt nie ma prawa narzucać mi, z kim wolno mi rozmawiać – kontynuował. Na koniec pozdrowił "pana Grzegorza" i podziękował za miło spędzony czas.