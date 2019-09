„Polska to chory kraj”. Kaczyński i Schetyna w jednym spocie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wypuściła spot, w którym dwóch aktorów wcieliło się w Grzegorza Schetynę i Jarosława Kaczyńskiego. Ich gra w szachy jest oczywistą metaforą rozgrywki o władzę w Polsce. W tym samym czasie wokół pochłoniętych grą polityków upadają kolejni lekarze. Całość ma obrazować zapaść w służbie zdrowia, której problemów politycy nie chcą zauważać. Oprócz nagrania, w polskich miastach pojawiły się też billboardy głoszące, że „Polska to chory kraj”.

Motywy stojące za rozpoczęciem kampanii przedstawił Łukasz Jankowski, prezes Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza. – „Polska to chory kraj”. To zdanie powtarzają od lat media, powtarzają politycy, powtarzają obywatele, którym szczególnie mocno doskwierają trudy codzienności. To zdanie słyszymy często z ust naszych pacjentów oczekujących w wielomiesięcznych kolejkach na wizytę u specjalisty albo niemogących otrzymać w aptece potrzebnego leku... – przypomniał.

– Dlaczego mówimy o tym właśnie my, lekarze? Bo znamy system i codziennie widzimy, jak bardzo szkodzi wszystkim – i pacjentom, i pracownikom medycznym. Jeśli my nie wstawimy się za pacjentami, nikt tego nie zrobi. Postrzegamy to jako element naszego zawodu – podkreślał Nielubowicz.

– Jeśli „Polska to chory kraj”, jeśli polski system ochrony zdrowia kuleje, to nie możemy dziś, kiedy ten system na naszych oczach się wali, milczeć albo udawać, że nic się nie dzieje. Nie możemy poprzestać na stwierdzeniu „przecież świata nie zbawimy” i po prostu się wycofać – mówił, zachęcając do podpisywania internetowego manifestu.

Jak dotąd manifest polskich lekarzy poparła Lewica.