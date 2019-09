Jawność majątków rodzin polityków. Jest decyzja Sejmu

Sejm uchwalił ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi NBP, TK, NSA i SN będą mieli obowiązek ujawnić majątek osobisty małżonków oraz dzieci. W głosowaniu przeprowadzonym w środę 11 września za ustawą głosowało 258 posłów, przeciw było 22, wstrzymało się 139 polityków.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu pod koniec sierpnia. W uzasadnieniu podano, że osoby pełniące wymienione funkcje będą obowiązane, oprócz złożenia informacji o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, „przedstawić w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia”. Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe posłów i senatorów wciąż będą jawne, natomiast dane osobowe i majątkowe ich bliskich, nie będą dostępne publicznie.

W uzasadnieniu projektu czytamy ponadto: „Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości”. Ponadto zaznaczono, że regulacje przyczynią się do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne.

