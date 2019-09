Od tej strony premiera Morawieckiego mogliście nie znać. To urodzony poeta!

Okazuje się, że słowa Mateusza Morawieckiego da się bardzo łatwo przełożyć na wiersze. Co ciekawe, działa to zwłaszcza wtedy, gdy wpisze się je do tabelek Excela. Na ten genialny pomysł wpadł twórca profilu na Facebooku, którego pełna nazwa to „Wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu” (adres – @wierszemorawieckiego).

Pracę osoby spisującej twórczość premiera należy docenić nie tylko dlatego, że prawdopodobnie przesłuchuje dziesiątki jego wystąpień i wczytuje się w zapisy setek przemówień. Potrafi wybrać też najlepsze, najbardziej poetyckie fragmenty i nadać im odpowiednią formę. Zobaczcie zresztą sami i zadumajcie się przez chwilę nad słowami wieszcza polityka.

Stuk puk



Facebook =/= przyjaciele



Fajny gość



Cysterny



Dziury



Nie parkują autobusu



Radość



Pseudoaferyna



Eksport, eksport



Jak kamienie rzucane



Zachwytom nie było końca



Patrzmy sobie w oczy



Podatki



Schetyna



Trójkąty i kwadraty



Dożynki



Potrzebujemy



Męskie granie



Crazy