Okrzyki i flaga LGBT na mszy św. Ksiądz pisze o terrorystach z tęczową szmatą, incydent komentuje prezes PiS

Do zakłócenia mszy świętej doszło w niedzielę, 15 września w świdnickiej katedrze ok. godz. 9:00. Jak informuje Onet, powołując się na policję, cztery osoby wtargnęły do kościoła i w przedsionku katedry zaczęły wykrzykiwać różnego rodzaju hasła i głośno się zachowywać. Grupę zakłócających mszę osób próbowali uspokoić parafianie.

– Przesłuchani świadkowie potwierdzają, że osoby te skandowały hasło „Bóg, honor, ojczyzna”. Były też inne hasła, ale to najczęściej dominuje. Oprócz tego 24-letni mężczyzna miał wyciągnąć tęczową flagę i nią wymachiwać – mówi Onetowi prok. Marek Rusin z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. – W pewnym momencie ktoś wyrwał 24-letniemu mężczyźnie flagę i wybiegł z nią z kościoła. Jak na razie flaga nie została zabezpieczona – dodaje.

W sprawie zostały zatrzymane 4 osoby. Są to 24-letni mężczyzna oraz trzy kobiety w wieku 49, 41 oraz 26 lat. Po przewiezieniu na komisariat okazało się, że wszyscy są nietrzeźwi: mężczyzna miał 2,4 promila alkoholu, a kobiety były tak pijane, ze nie były w stanie dmuchać w alkomat i została im pobrana krew do badań. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty złośliwego zakłócania mszy świętej.

„Tęczowi terroryści”

„Dziś podczas Mszy św., którą sprawowałem Tęczowiterroryści z pod znaku LGBT wtargnęli do świątyni i wnosząc tęczową szmatę próbowali zakłócić liturgię” – napisał na Twitterze ks. Marcin Januszkiewicz, wikariusz świdnickiej katedry. – „Opatrzność Boża sprawiła, że we Mszy św. uczestniczył komendant policji. Błyskawiczna reakcja, zatrzymanie i zarzuty” – dodał.

Wpis zniknął już z internetu.

Do zajścia odniósł się także Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku.

– Mieliśmy przykład tego ataku także tutaj, bardzo blisko, w Świdnicy, w katedrze. Dzisiaj doszło do ataku w czasie mszy św. Była na szczęście szybka reakcja, na mszy był komendant miejscowej policji i szybko to załatwiono, ale kiedyś takie incydenty nie miały miejsca – stwierdził prezes PiS.

