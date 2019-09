Adopcja dzieci przez gejów? Rabiej: Kontrowersyjne rozwiązanie, za którym osobiście nie jestem

Polityk podkreślał, że w pierwszej kolejności powinna zostać rozwiązana kwestia związków partnerskich. Jak wyjaśnił, jest to konieczne, gdyż „mnóstwo osób w nich żyje i z szacunku do nich należałoby uporządkować pewne sprawy” . Paweł Rabiej podkreślił jednak, że „mimo wszystko jest konserwatystą, jeśli chodzi o podejście do zmian społecznych” . Jego zdaniem, nie powinny one następować pospiesznie, ale wynikać z dojrzewania społeczeństwa.

Pytany o legalizację małżeństw homoseksualnych i możliwość adopcji przez nie dzieci, Rabiej stwierdził, że „to nie jest moment” na podejmowanie takich tematów i powinno się zacząć od innych rzeczy, jak wspomniane uregulowanie kwestii związków partnerskich. Na pytanie, czy para gejów powinna mieć możliwość adopcji dzieci, wiceprezydent Warszawy odpowiedział: „To jest rozwiązanie niezwykle kontrowersyjne, za którym osobiście nie jestem” . Odciął się też od twierdzeń Jarosława Kaczyńskiego, jakoby taki był „plan Rabieja” .