Wręczono Nagrody Mediów Publicznych 2019. Kategorie to „Słowo”, „Obraz”, „Muzyka”

Nagrody w wysokości 100 tys. złotych przyznawały trzy instytucje publiczne: w kategorii Słowo – Polska Agencja Prasowa, w kategorii Obraz – Telewizja Polska i w kategorii Muzyka – Polskie Radio. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. Jak zapewniał cytowany przez OKO.Press szef Rady Krzysztof Czabański, powołano kapituły „bardzo zacne, ze znamienitych przedstawicieli kultury”, które „działają na własną odpowiedzialność, kierują się tylko kryteriami ze świata kultury i sztuki. Nie mają nic wspólnego ze światem polityki. Składy personalne to gwarantują”.

W składzie kapituły kategorii „Obraz” znaleźli się: Krzysztof Ziemiec i Przemysław Babiarz – dziennikarze TVP, Adam Bujak – fotograf papieża Polaka oraz Piotr Bernatowicz – dyrektor publicznego Radia Poznań. Wbrew temu, co widniało jeszcze w środę 18 września na portalu polskieradio24.pl, w kapitule nie było Haliny Łabonarskiej – aktorki znanej m.in. ze „Smoleńska” i „Korony królów”. To matka Wawrzyńca Kostrzewskiego, który nagrodę otrzymał, dlatego też w pierwotnej wersji tekstu skupiliśmy się niesłusznie właśnie na tym wątku. Jak zauważa OKO.Press, „aż do dnia gali” także pozostałe media publiczne, odpowiedzialne za oprawę medialną gali, podawały nieprawdziwą informację. Halina Łabonarska wystąpiła z kapituły nagrody w momencie, gdy pozostali członkowie nominowali Wawrzyńca Kostrzewskiego.

Oprócz Wawrzyńca Kostrzewskiego, współpracującego w ostatnich latach z Teatrem Telewizji TVP, autora kabaretu telewizyjnego „La La Poland”, nominowani byli także ilustrator, autor plakatów Wojciech Korkuć, reżyser i scenarzysta teatralny Wawrzyniec Kostrzewski, producent telewizyjny Bolesław Pawica, dziennikarz i dokumentalista Zbigniew Rytel i reżyser Krzysztof Talczewski.

W kategorii „Słowo” nagrodę przyznano Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, którego wiersz „Warszawa Śródmieście – Milanówek godzina 23.42” cytowano podczas gali. W jego treści znajdują się m.in. słowa o „trupie Rywina” i „trupie Michnika” we krwi. Podczas ogłoszenia nagrody Rymkiewicza nazwano „najwybitniejszym żyjącym poetą”. Pozostali nominowani w tej kategorii to Antoni Libera, Andrzej Nowak, Włodzimierz Bolecki i Andrzej Horubała.

W „Muzyce” na nagrodę zasłużył jazzman Jan Ptaszyn Wróblewski. Pozostali nominowani to: skrzypek, instrumentalista, kompozytor i badacz folkloru Janusz Prusinowski, śpiewaczka, kompozytorka muzyki współczesnej i śpiewaczka Agata Zubel, dyrygent, dyrektor artystyczny orkiestry kameralnej AUKSO Marek Moś i basista, multiinstrumentalista, kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek.

