Rasistowski skandal z udziałem premiera Kanady. Zdjęcia i wideo pogrążą Trudeau?

Zaczęło się od publikacji magazynu „Time” , który zamieścił zdjęcie Justina Trudeau z 2001 roku, kiedy to przyszły premier Kanady pracował jako nauczyciel w prywatnej szkole. Fotografia pochodzi z imprezy o wiele mówiącej nazwie „Arabska noc” . 29-letni wówczas Trudeau pozuje do zdjęcia w turbanie, a twarz oraz dłonie ma pomalowane ciemną farbą.

Przy okazji udostępnienia tego zdjęcia „Time” poinformował o jeszcze jednej fotografii – pochodzącej z kopii rocznika „The View” . Na tym zdjęciu przyszły premier wystąpił z pomalowaną na brązowo twarzą. Materiał został upubliczniony za sprawą biznesmena z Vancouver Michaela Adamsona.

Publikacja „Time” wywołała w Kanadzie duże poruszenie. Aby w pełni zrozumieć jej kontekst, warto wyjaśnić, jak w Ameryce Północnej odbierany jest makijaż, na który zdecydował się Justin Trudeau.

Czym jest „blackface” i „brownface” ?

Blackface (czarna twarz), yellowface (żółta twarz) czy brownface (brązowa twarz) to ogólne określenie praktyki malowania twarzy, by wyglądać jak osoba o innym kolorze skóry. Blackface znany był jako styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku w przedstawieniach zwanych minstrel shows. Odwołuje się on do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie dotyczących osób o czarnym kolorze skóry i jest uznawany za rasistowski. Ponadto może wzbudzać skojarzenia z czasami niewolnictwa. Podobnie negatywny wydźwięk w społeczeństwie USA i Kanady ma malowanie twarzy na kolor symbolizujący rdzennych mieszkańców czy Azjatów.

Premier przeprasza

Na publikację „Time” zareagował sam zainteresowany. W środę Justin Trudeau przeprosił za zdjęcia. – Nie powinienem był tego robić. Powinienem mieć większą świadomość. Jest mi naprawdę przykro – przyznał premier. Pytany o to, czy jego zdaniem zdjęcia jest rasistowskie, Trudeau odparł twierdząco. – Tak, takie było. Nie uważałem tak wtedy, ale teraz inaczej do tego podchodzę – wskazał polityk. Jak wyjaśnił, na „blackface” zdecydował się przy okazji szkolnego konkursu talentów.

... i mija się z prawdą

Przeprosiny nie zakończyły jednak tematu. Dzień po nich ukazało się bowiem nagranie, na którym widać Justina Trudeau, który przy jeszcze innej okazji ma „blackface” . Co ciekawe, dzień wcześniej premier zapewniał, że nie ma już innych materiałów, z których musiałby się tłumaczyć. Nagranie ma pochodzić z lat 90.

Wizerunkowy kryzys