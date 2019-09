Ktoś podszywał się pod Agatę Kornhauser-Dudę. Interweniował sam prezydent

Zdjęcie Pierwszej Damy w miniaturze i zdjęcie w tle, na którym widać przytuloną parę prezydencką. Do tego nick „Agata Kornhauser-Duda” – tyle wystarczyło, by setki osób uwierzyły, że 20 września żona prezydenta dołączyła do społeczności użytkowników Twittera. Wśród tych, którzy zaczęli obserwować profil, nie brakowało i dziennikarzy, i polityków. Wystarczyło jednak spojrzeć na link w opisie, by nabrać podejrzeń – kierował on bowiem do fanclubu Agaty Dudy na Facebooku.

Ostatecznie wątpliwości rozwiał prezydent, który wyjaśnił na Twitterze, że konto nie jet administrowane przez jego żoną. „Z pewnością nie jest to osobiste konto Agaty” – odpisał Andrzej Duda na pytanie jednej z internautek.

Profil po kilku godzinach został usunięty z Twittera. Kradzież tożsamości można zgłosić administracji portalu. Podszywanie się pod inną osobę jest niezgodne z jego zasadami. W przeszłości na platformie spotkać można było fałszywe konta m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj także:

Spotkanie Pierwszej Damy z księżną Akishino. Duda znowu olśniewała urodą