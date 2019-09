Trwa spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. „Zniesienie wiz to tylko formalność”

Deklaracja, o której mowa, podpisana miała zostać już podczas planowanej na początek września wizyty Donalda Trumpa w Polsce, która została odwołana przez prezydenta USA ze względu na huragan Dorian. Zawiera szczegóły dotyczące militarnej obecności Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.

Prezydent Donald Trump poinformował podczas spotkania, w którym uczestniczyły media, że sprawa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków „to tylko formalność” i zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, że może przekazać obywatelom Polski, że potrwa to „najwyżej kilka miesięcy” . Zwrócił też uwagę na to, że Polacy musieli na to długo czekać i że w końcu sprawa ta zostanie dzięki niemu załatwiona. Donald Trump poinformował, że „niebawem uda się do Polski” . Stwierdził też, że z Andrzejem Dudą „wspaniale się współpracuje” .

Jak podawało wcześniej RMF FM, spotkanie Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, które właśnie rozpoczęło się w hotelu InterContinental New York Barclay, potrwa maksymalnie 35 minut. Już o 21:00 prezydent Donald Trump zaplanowaną ma rozmowę z premier Nowej Zelandii Jacindą Ardern. Później przywódca USA spotka się również z prezydentami Pakistanu, Singapuru, Egiptu i Korei Południowej.

Wizyta Andrzeja Dudy w USA

Andrzej Duda przebywa w Stanach Zjednoczonych z wizytą związaną z posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Polska pełni obecnie funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W niedzielę 22 września polska para prezydencka spotkała się z Polonią w miejscowości New Britain w stanie Connecticut. W tym stanie mieszka 300 tys. Polaków, a w samym New Britain aż połowa mieszkańców stanowi Polonia.