Parę prezydencką powitano w USA. Na ulotce reklama... zakładu pogrzebowego

„Zakład pogrzebowy sponsorem ulotki powitalnej pary prezydenckiej. Od dwóch dni zachodzę w głowę, że ktoś wpadł na taki pomysł i na to pozwolił. A konsul honorowy RP w Connecticut pokazuje to jeszcze w internecie”– napisał na Twitterze korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych, Paweł Żuchowski. Na dodanym przez niego zdjęciu widać materiały ukazujące parę prezydencką oraz informację o jej wizycie w New Britain. Na dole zamieszczono z kolei logo firmy Duksa „Family Funeral Homes”, czyli zakładu pogrzebowego.

Ulotkę skomentował już Janusz Sibora, specjalista od protokołu dyplomatycznego. Ekspert stwierdził, że materiały reklamowane przez zakład pogrzebowego „nawet trudno komentować”. „Jest coś takiego jak kwestia dobrego smaku, tego co wypada, a co nie wypada. Jak widać zwyczajne podręczniki dobrego wychowania trafiły do lamusa” – napisał. Sibora dodał, że o takie sprawy powinny dbać „służby prezydenta”. Co na to wywołana do tablicy Kancelaria Prezydenta? – Jestem przekonany, że nie było to w żaden sposób z nami konsultowane – stwierdził rzecznik głowy państwa, Błażej Spychalski, cytowany przez Gazeta.pl.

Wizyta w New Britain

W niedzielę para prezydencka wzięła udział w mszy w kościele Świętego Krzyża w New Britain, a następnie spotkała się z przedstawicielami Katedry Polskiej w Central Connecticut State University. Podczas późniejszej uroczystości w Parku Walnut Hill prezydent uhonorował zasłużonych przedstawicieli Polonii. – Chciałbym, żeby Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych mówili jednym głosem, jasno wyrażając także swoje oczekiwania co do polityki amerykańskiej wobec Polaków tutaj i wobec Polski. To jest wielkie Wasze zadanie – mówił Andrzej Dudapodczas tego spotkania.