Kompromis aborcyjny zostanie utrzymany? Mateusz Morawiecki komentuje

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dziennikarzom „Gościa Niedzielnego”. Premier polskiego rządu stwierdził, że „widzieliśmy w ostatnich latach, jakie napięcia wywołują próby przeprowadzenia zmian tzw. kompromisu aborcyjnego”. W ocenie Mateusza Morawieckiego próby te „zamiast przybliżać do celu, jakim jest pełna ochrona życia, polaryzują Polaków”. – Być może tzw. kompromis aborcyjny nikogo nie satysfakcjonuje, ale nie udało się wypracować lepszego; chrześcijańska metoda jest tu niezmienna od lat: zło dobrem zwyciężaj – stwierdził premier w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego".

„Próba odmienienia sumień”

Premier zaznaczył także, że „nie chodzi zatem tylko o to, byśmy przeforsowali rozwiązania prawne, ale byśmy podjęli próbę odmienienia sumień tych ludzi, którzy w kwestii życia nie podzielają naszych wartości”. W wywiadzie Mateusz Morawiecki podkreślił także, że jest „zdecydowanie przeciwko ideologii gender i przeciwko przemocy domowej”. – To bardzo poważny problem. Wraz z żoną mamy wiele kontaktów z domami dziecka, z dziećmi, które doświadczyły wielkiej krzywdy i wiemy, jak wiele jest jeszcze przemocy domowej w Polsce. Choć według raportów np. Rady Europy tej haniebnej przemocy domowej u nas jest zdecydowanie mniej, niż wynosi średnia europejska. Ale każdy przypadek takiej przemocy to zło – stwierdził premier.

Czytaj także:

Donald Tusk biegał w Nowym Jorku. Pochwalił się zdjęciami