Kornel Morawiecki w szpitalu. Premier dziękuje za słowa wsparcia

„Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca, przyjaciołom i konkurentom politycznym, którzy kierują słowa wsparcia dla mojego Ojca. Jestem za każdą dobrą myśl, dobre słowo wszystkim Państwu bardzo wdzięczny” – napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

78-letni Kornel Morawiecki choruje na raka trzustki. W piątek rano stan ojca premiera się pogorszył i trafił on do szpitala. – Trafił do szpitala, a lekarze jego stan określają jako ciężki. Trzeba dodać, że jest przytomny i świadomy. Wierzymy, że z tego wyjdzie, że kolejny raz wygra. Wszyscy się modlimy, żeby wrócił do zdrowia – przekazała anonimowa bliska osoba Kornela Morawieckiego w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”.

W zbliżających się wyborach ojciec premiera kandyduje do Senatu. – Przy życiu trzymają mnie najbliższa rodzina i polityka – powiedział Kornel Morawiecki w wywiadzie, którego dwa tygodnie temu udzielił dziennikarzom „Super Expressu”.

