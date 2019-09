Prezes PiS o Kornelu Morawieckim: Był człowiekiem niezłomnym

– Chciałem wyrazić wielki żal i smutek po śmierci Kornela Morawieckiego, wybitnego działacza niepodległościowego. Człowieka, który się wpisał pięknie w dzieje naszego narodu. Był człowiekiem niezłomnym, dla którego wolna Polska – niepodległa i wolna – stanowiła główny, czy wręcz jedyny cel aktywności politycznej – powiedział o zmarłym dziś Kornelu Morawieckim prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego działalność konspiracyjna była „niezwykła i niespotykana” nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale cały Układ Warszawski. – Odszedł człowiek naprawdę wybitny, a przy tym niezwykły i to powód do wielkiego żalu nas wszystkich, całego naszego obozu. Jest oczywiste, że w tym momencie jesteśmy razem z panem premierem, który stracił ojca – zakończył Jarosław Kaczyński.

Kornel Morawiecki, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, lider założonej w 2016 roku partii Wolni i Solidarni, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł 30 września. Polityk i działacz opozycji w PRL miał 78 lat. Na Twitterze żegnają go politycy wszystkich opcji, w tym Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski czy Katarzyna Lubnauer.

Kim był Kornel Morawiecki?

Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich w 1968 roku. Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu. W tym samym roku współorganizował regionalne struktury „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z zespołem „Biuletynu Dolnośląskiego” zaangażował się w działalność podziemną. Rozpoczął działalność poligraficzną i wydawał prasę. Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca. W listopadzie 1987 roku zatrzymali go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Osadzono go w areszcie na Rakowieckiej. Po wyjeździe do Włoch i próbie powrotu został deportowany z Warszawy do Wiednia. Do Polski wrócił pod koniec sierpnia 1988 roku.

Marszałek senior VIII kadencji

Kornel Morawiecki w 1990 roku chciał startować w wyborach prezydenckich, jednak nie zebrał wymaganych 100 tys. podpisów do zarejestrowania swojej kandydatury. W tym samym roku założył Partię Wolności. W latach 1997 z ramienia Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz w 2007 jako bezpartyjny z ramienia PiS startował w wyborach do Senatu.

Kandydował na urząd prezydenta w 2010 roku. W wyborach uzyskał ostatnie miejsce, a w drugiej turze ogłosił poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. Pięć lat później ponownie próbował swoich szans, jednak nie zebrał wystarczającej ilości podpisów do zarejestrowania kandydatury. Następnie Kornel Morawiecki został współpracownikiem Pawła Kukiza, udało mu się także uzyskać mandat poselski. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył go marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. W kwietniu 2016 roku zrezygnował z członkostwa w klubie poselskim Kukiz'15 po tym, jak Małgorzata Zwiercan oddała za niego głos podczas głosowania nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W maju razem z Małgorzatą Zwiercan i Ireneuszem Zyską założył partię Wolni i Solidarni.

W piątek 27 września 2019 r. Andrzej Duda podjął decyzję o przyznaniu Kornelowi Morawieckiemu Orderu Orła Białego za jego zasługi „na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”.

