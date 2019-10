Boris Johnson molestował młodą dziennikarkę? „Poczułam jego rękę na moim udzie”

Charlotte Edwardes pracuje jako dziennikarka w „Sunday Times”. W ubiegłą niedzielę kobieta poinformowała, że Boris Johnson podczas lunchu „ściskał ją za udo”. Twierdzi, że to samo spotkało inną kobietę, która również uczestniczyła w spotkaniu. Do zdarzenia miało dojść pod koniec lat 90. lub w pierwszych latach kolejnego tysiąclecia. Wówczas 20-letnia Charlotte Edwardes, podobnie jak Johnson, współpracowała z magazynem „Spectator”. – Lało się wino, piliśmy coraz więcej. Pod stołem poczułam rękę Johnsona na moim udzie. Ścisnął mnie – opisała Charlotte Edwardes.

Do zarzutów kierowanych pod adresem Borisa Johnsona odniósł się rzecznik premiera. Przekazał, że oskarżenia stawiane przez Charlotte Edwardes są nieprawdziwe. W poniedziałek słowa dziennikarki skomentował także Boris Johnson. Premier Wielkiej Brytanii stanowczo zaprzeczył, nie wyjaśniając, jakie relacje łączyły go z kobietą. Sprawę skomentował także m.in. minister zdrowia Matt Hancock. – Znam dobrze Charlotte i całkowicie wierzę w to, co ma do powiedzenia. Znam ją i wiem, że jest godna zaufania – powiedział. Brytyjska polityk Amber Rudd napisała, że w pełni zgadza się ze słowami ministra Hancocka.