Swobodny gest Trumpa wobec prezydenta Finlandii. Polityk zareagował stanowczo

Podczas otwartej dla mediów części spotkania w prezydenckim gabinecie w Zachodnim Skrzydle Białego Domu, Donald Trump został zapytany czego USA mogłoby się nauczyć od Finlandii, która według raportu ONZ jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Prezydent USA powtórzył, że Finlandia to szczęśliwy kraj, a żeby wzmocnić swoje słowa, postanowił poklepać w tym momencie fińskiego prezydenta w kolano.

Na to Niinistö odpowiedział zdecydowanym gestem dłoni, który wyraźnie pokazał, że nie podoba mu się taka poufałość. Po chwili Trump dokończył swoją wypowiedź, że Finlandia jest szczęśliwym krajem, a prezydent Finlandii jest radosnym przywódcą.

„Mówisz do mnie? Zadaj mu pytanie!”

Prezydent Finlandii mógł się poczuć niezbyt zręcznie również w trakcie wspólnej konferencji prasowej, na której jeden z korespondentów agencji Reutera pytał prezydenta USA o sprawę Jona Bidena i ewentualny impeachment Donalda Trumpa.

Dziennikarz chciał poznać odpowiedź na pytanie, co chciał wymóc Donald Trump na prezydencie Ukrainy w sprawie Joe Bidena i jego syna Huntera. Trump nie chciał odpowiedzieć, cały czas powtarzając, że rodzina Bidenów jest skorumpowana. Dodatkowo prezydent USA kilka razy naciskał, żeby dziennikarz zadał pytanie prezydentowi Finlandii. Zarzucał, że to niegrzeczne, ze pyta się go o sprawę impeachmentu, a nie zadaje się pytania zagranicznemu gościowi.

W końcu wybuchnął i ze złością odniósł się do amerykańskich mediów. – Nie bądź nieprzyzwoity. To wszystko jest mistyfikacją. I wiesz czyja to jest wina? Ludzi takich jak Ty - kłamliwych i skorumpowanych mediów. Cały czas to podkreślam. Media w tym kraju są skorumpowane – stwierdził Trump.