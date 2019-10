Duda wspomina rozmowę z Trumpem: On wtedy powiedział: „Musimy to załatwić”

– Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy miedzy Polską i Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła. To oznacza, że wszystkie wymogi od strony polskiej zostały spełnione – mówił prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że teraz sprawą zajmie się m.in. Kongres, ale z zapewnień Amerykanów wynika, że „to w zasadzie kwestie techniczne” .

– Trwa to chwilę, ale możemy się spodziewać że w jakimś w miarę niedługim czasie(...) – mówiono nam o kilku-kilkunastu tygodniach – i Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz. I te wszystkie procedury, na które narzekało wielu naszych rodaków, przez które wielu rodaków uważało, że dopóki będą wizy, nie będą jechali do USA, mam nadzieję, że one znikną – komentował prezydent Andrzej Duda.