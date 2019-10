Awantura w TVP Info, Ogórek wyprowadzona z równowagi. „Szczujecie na środowisko LGBT”

Kandydujący z list Koalicji Obywatelskiej Rafał Lipski w ostatnim przed wyborami programie „Studio Polska” postanowił powiedzieć, co myśli o pracownikach Telewizji Publicznej pod rządami PiS. Zarzucił zarówno partii, jak i TVP szczucie na środowisko LGBT. Później wielokrotnie te same oskarżenia powtórzył jeszcze pod adresem prowadzących program, którego był gościem. Co oczywiste, Jacek Łęski i Magda Ogórek nie zgodzili się ze słowami polityka i zażądali przeprosin.

Ostatecznie, po długim przekrzykiwaniu się, prowadzący postanowili poprosić Rafała Lipskiego o opuszczenie studia. W geście solidarności razem z nim program opuścił też lewicowy działacz Piotr Ikonowicz oraz inni przedstawiciele Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. W opublikowanym później komentarzu na swojej stronie na Facebooku Lipski powtórzył, że od miesięcy Jacek Łęski oraz inni pracownicy TVP „szczują na osoby LGBT”.

