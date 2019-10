Kaczyński: Teka unijnego komisarza ds. rolnictwa jest nasza

Wątpliwości w sprawie szans Wojciechowskiego powróciły, kiedy w czwartek 3 października „Rzeczpospolita” wypuściła artykuł dotyczący tej kandydatury. Źródła gazety mówiły o „bardzo złej ocenie” występu Polaka przed Parlamentem Europejskim, którego rekomendacja jest niezbędna w tym przypadku. Dziennikarze pisali nawet o konieczności przedstawienia nowego kandydata. Rzecznik rządu polskiego zapewniał jednak, że nasz kraj nie wycofa się w tej sprawie. W niedzielę w TVP podobnie wypowiadał się Jarosław Kaczyński.

– Procedura trwa. Byłbym zupełnie dobrej myśli, gdyby nie pewien element. T spotyka nas nie pierwszy raz – działania przeciw polskiemu interesowi, przeciwko polskim rolnikom (...) ze strony naszych rodaków, którzy zamiast wspierać – jak pan Kalinowski (europoseł PSL – red.) atakują – mówił prezes PiS. – Ta teka jest już Polsce przyznana. To kwestia bardzo dobrego kandydata – uspokajał. O samym Wojciechowskim mówił, że „zna europejskie korytarze, które prowadzą do miejsc, gdzie decyduje się o sprawach rolnych”. – Liczę bardzo na to, że to się uda. Niezależnie od wszystkiego – teka jest nasza – podkreślił jeszcze raz.