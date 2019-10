Minister Rolnictwa: Opór przeciwko Wojciechowskiemu w PE to wendeta PSL-u. Ja będę go wspierał

– Główny opór przeciwko Wojciechowskiemu stawiają europosłowie z Polski, m. in. Kalinowski. Może to żal, że kiedyś Wojciechowski był w PSL i z niego odszedł i teraz jest wendeta? – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski w Radiu Zet. To komentarz do ewentualnej rezygnacji polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa.