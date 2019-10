Skandal tuż przed wyborami. Polityk węgierskiej prawicy nagrany z prostytutkami

Zsolt z ramienia Fideszu Viktora Orbana ubiega się o kolejną kadencję w fotelu burmistrza Gyor, 130-tysięcznego miasta na północnym-zachodzie Węgier. To były złoty medalista z Seulu, który za akrobacje zdobywał w 1988 roku złoto. W swojej karierze był też szefem Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego. 54-letni dziś polityk w ostatnich dniach znów trafił na pierwsze strony gazet.

Kompromitujące polityka materiały pojawiły się na jednym z węgierskich blogów. Właściciel strony oprócz pokazania nagrań z 2018 roku, na których Zsolt przytulał się z prostytutkami, oskarżył go też o korupcję, i zażywanie narkotyków. Oczywiście przedstawiciele prawicy miał z towarzyszkami nie tylko się przytulać, ale też zawierać znacznie bliższe znajomości.

Co na to oskarżony? Na swoim profilu na Facebooku zamieścił zdjęcie z rodziną i wszystkie twierdzenia blogera nazwał kłamstwem. Twierdzi, że to nie on jest na zdjęciach i filmach, a materiały nazywa „zmanipulowanymi”.

Wydaje się jednak, że chociaż część oskarżeń może wkrótce znaleźć potwierdzenie. Jedna z uwiecznionych w towarzystwie polityka kobiet razem z siostrą otrzymała od miasta Gyor unijną dotację w wysokości 3 milionów forintów (ok. 38 tys. zł) na otwarcie wypożyczalni sukien ślubnych i firmy organizującej wesela. Bloger zapowiada również, że wkrótce ujawni zdjęcia Zsolta, na których ten wciąga kokainę.